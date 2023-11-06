6 ноября, источник: МК.RU Хабаровск
OZON стал резидентом ТОР в Хабаровске
Федеральный оператор OZON стал новым резидентом территории опережающего развития в Хабаровске.
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Об этом рассказали в министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Компания возвела на территории парка «Авангард» крупный хаб для хранения товаров. Как отмечают представители компании, он уже введен в эксплуатацию. Новый склад позволит сократить время доставки заказов пользователям маркетплейса.