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6 ноября, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Беларусь получит внушительную сумму от обратного акциза нефти в 2023 году

Беларусь планирует получить около 1,3 млрд российских рублей обратного акциза на нефть в 2023 году.

Источник: Комсомольская правда

Министр финансов Юрий Селиверстов заявил в эфире «Беларусь 1», что страна рассчитывает получить в 2023 году 1,3 млрд российских рублей обратного акциза на нефть.

— В общем-то, внушительная сумма, которая приходит к нам и помогает нашим нефтезаводам быть в равных условиях с российскими производителями нефтепродуктов, — заметил Селиверстов.

Также министр ранее предполагал, что в 2024 году Беларусь получит около 2,1 млрд российских рублей обратного акциза на нефть. А еще по проекту бюджета Беларусь получит 57 миллиардов российских рублей в качестве дохода по налоговому маневру с Россией в 2023 году. В 2024 году эта сумма прогнозируется в размере 61,7 млрд российских рублей.

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