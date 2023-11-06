6 ноября, новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
В Узбекистане вновь подорожали все валюты — официальный курс на 7 ноября
Центральный банк Узбекистана с 7 ноября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Курс доллара составил 12 270,00 сума (+16,00), евро — 13 186,57 сума (+138,51), рубля — 133,01 сума (+1,23), а китайского юаня — 1 687,78 сума (+13,00), сообщает ЦБ страны.