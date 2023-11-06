Как изменились зарплаты казахстанцев в III квартале — Бюро национальной статистики

АСТАНА, 6 ноя — Sputnik. Реальная заработная плата в Казахстане в июле-сентябре по сравнению с предыдущим кварталом уменьшилась на 4,1%, ее средний индекс составил 94,3%, сообщили в Бюро национальной статистики.
Статистики отметили, что по сравнению с соответствующим кварталом 2022 года среднее значение месячной заработной платы увеличилось на 16,9%, индекс реальной заработной платы составил 103,5%.
«В III квартале 2023 года среднее значение месячной заработной платы по Республике Казахстан выросло к соответствующему кварталу 2022 года на 16,9% и составило 350 542 тенге», — добавили в ведомстве.
При этом медианное значение заработной платы в республике по оценке за III квартал 2023 года составило 230 924 тенге, отметили статистики.
Наибольший рост среднемесячной номинальной заработной в региональном разрезе платы в III квартале 2023 года по сравнению с соответствующим кварталом 2022 года статистики наблюдали в Жетысуской области — 21,1%, в Алматы — 20,8%, а также в Кызылординской области — 20,7%.
Самый низкий рост зафиксировали в Алматинской области — на 8,5% и в Северо-Казахстанской области — на 11,3%.
Если же сравнивать зарплаты по отраслям, то картина складывается следующая.
Наибольший рост среднемесячной заработной платы по сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечен в отраслях информация и связь — на 28,8%, финансовая и страховая деятельность — на 24,9%, искусство, развлечения и отдых — на 20,7%, транспорт и складирование — на 20,3%.
В промышленности среднемесячная заработная плата выросла — на 18,6%, в отрасли здравоохранение и социальное обслуживание населения — на 18,2%.
Наименьший рост среднемесячной заработной платы отмечен в отраслях сельское, лесное и рыбное хозяйство — на 7,6%, образование — на 11%.
При этом наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров — в 2,2 раза выше среднереспубликанского уровня, в финансовой и страховой деятельности — в 1,9 раза в информации и связи — в 1,5 раза, в профессиональной, научной и технической деятельности — в 1,5 раза соответственно.