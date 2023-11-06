6 ноября, новости Казахстана, источник: КазТАГ
В Астане газ продают по талонам из-за дефицита на АЗС
Астана. 6 ноября. КазТАГ — В Астане газ продают по талонам из-за дефицита на АЗС, сообщает пресс-служба столичного акимата.
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«В связи с ремонтными работами, проводимыми в октябре на Атырауском заводе, и большой загруженностью заводов ТОО “ПНХЗ” и АО “СНПС-Актобемунайгаз” имеется дефицит автогаза в Астане. Учитывая нехватку сжиженного газа реализаторами введены ограничения по продажам путем внедрения талонной системы на автогазозаправочных станциях», — говорится в сообщении.
На 6 ноября остаток газа по городу составляет 900 тонн, в пути 1476,3 тонн. Из них сегодня доставлено девять вагонов (324 тонн), 7 ноября ожидается поставка 16 вагонов (576 тонн).
«С 7 ноября завод АО “СНПС-Актобемунай газ” начнет отгрузку объема в размере 25 вагонов (900 тонн) газа, 8 ноября — 15 вагонов (540 тонн) сжиженного газа», — заверили в акимате.
Указано, что талонная система связана с недопущением нехватки газа до нормализации ситуации.
6 ноября проведено совещание в городском акимате с участием государственных органов и организаций, а также реализаторов сжиженного нефтяного газа. Вопрос находится на контроле соответствующих государственных органов, поэтапное снятие ограничений планируется в течение недели, уточнили в акимате.