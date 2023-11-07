07:40 (мск), источник: Комсомольская правда
Три аварийных дома снесут в Новосибирске за 20 дней
За работы готовы заплатить почти 1,9 миллиона.
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В Новосибирске ищут подрядчика для сноса трех аварийных домов. Информация размещена на портале госзакупок.
Речь идет о многоквартирных домах № 15 на Крамского, № 158 на Никитина и № 119 на Лескова. За работы готовы заплатить почти 1,9 миллиона рублей.
Электронный аукцион объявил Департамент строительства и архитектуры мэрии города. Заявки на участие принимают до 10 ноября.
— Сроки выполнения работ: не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения муниципального контракта, — говорится в описании объекта закупки.