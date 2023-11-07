Худший урожай пшеницы за три года собрали в Казахстане

Айдарбек Сапаров сообщил, что 2023 год выдался непростым для аграриев. На смену жаре в отдельных регионах пришли продолжительные проливные дожди, которые длились более 25 дней в основных зерносеющих регионах. Уровень выпавших осадков в три раза превысил среднегодовой показатель.
Площади уборки пшеницы составляют 13,4 млн га. Урожай оказался хуже, чем в 2022-м (16,4 млн тонн) и 2021-м (11,8 млн тонн) годах. Всему виной плохая погода и ливни.
По данным министра, масличные культуры собрали на 1,9 млн га (68%). При средней урожайности 8,4 ц/га собрали 1,6 млн тонн маслосемян. Подсолнечника при средней урожайности 11,6 ц/га намолотили 747,5 тыс. тонн. Картофель полностью убрали с площади 168,8 тыс. га, валовой сбор составил 3,5 млн тонн при урожайности 206,4 ц/га. Овощные культуры убрали с площади 162,4 тыс. га, валовой сбор составил 4,3 млн тонн при урожайности 263,7 ц/га.
Глава МСХ не в первый раз говорит о проливных дождях как о главной причине проблем с урожаем. В сентябре он уже предупреждал, что из-за ливней в 2023 году в Казахстане соберут меньше пшеницы, чем обычно.