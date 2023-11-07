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13:50 (мск), источник: СуперОмск

На месте частного сектора в Омске построили элитную высотку

Администрация Омска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома № 124 по улице 5-й Северной в Центральном округе. Об этом во вторник, 7 ноября сообщили в пресс-службе мэрии Омска.

Застройщик объекта — ООО «Специализированный застройщик “Нордстрой” строит второй дом на месте, где раньше располагался частный сектор. Как уточнили в департаменте архитектуры, всего в доме — 13 этажей, а также 104 квартир, 55 из которых — однокомнатные, 26 — двухкомнатных, 23 — трехкомнатных. Общая площадь жилых помещений составляет 5 881,4 кв. м.

По данным открытых интернет-источников, стоимость однокомнатной квартиры без отделки в ЖК «Северное сияние» начинается от 6 млн 500 тыс. рублей, двухкомнатной — от 7 млн 700 тыс. рублей, трехкомнатной — от 10 млн рублей.

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