Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
18:01 (мск), источник: Югополис

​Губернатор Краснодарского края рассказал, куда идут на экспорт кубанские овощные консервы

Производство выросло на 11%

Источник: Вениамин Кондратьев — Telegram

В Краснодарском крае с начала 2023 года произвели более миллиарда банок плодоовощных консервов. До конца года планируется увеличить это количество до 1,7 млрд банок. Выпуск консервов вырос почти на 11%.

«Наши консервы пользуются спросом не только в России, но и за ее пределами. Их экспортируют в Абхазию, Армению, Азербайджан, Китай и Казахстан», — рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, в этом бизнесе работают 15 крупных и более 20 малых предприятий.

Ранее «Югополис» сообщал об уголовном деле, которое возбудили после чрезвычайного предприятия на заводе «Грин Рэй» в Павловском районе. В консервном цехе завода произошла разгерметизация автоклава для изготовления консервов. Серьезные ожоги получили четыре человека в возрасте от 31 до 37 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
В Краснодаре избили женщину-курьера
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта