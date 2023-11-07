18:01 (мск), источник: Югополис
Губернатор Краснодарского края рассказал, куда идут на экспорт кубанские овощные консервы
Производство выросло на 11%
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В Краснодарском крае с начала 2023 года произвели более миллиарда банок плодоовощных консервов. До конца года планируется увеличить это количество до 1,7 млрд банок. Выпуск консервов вырос почти на 11%.
«Наши консервы пользуются спросом не только в России, но и за ее пределами. Их экспортируют в Абхазию, Армению, Азербайджан, Китай и Казахстан», — рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
По словам главы региона, в этом бизнесе работают 15 крупных и более 20 малых предприятий.
Ранее «Югополис» сообщал об уголовном деле, которое возбудили после чрезвычайного предприятия на заводе «Грин Рэй» в Павловском районе. В консервном цехе завода произошла разгерметизация автоклава для изготовления консервов. Серьезные ожоги получили четыре человека в возрасте от 31 до 37 лет.