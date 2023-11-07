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16:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге начали производить косметику для животных

На Урале запустили производство косметики для собак и кошек.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге запустили производство косметики для собак и кошек. Оно открылось на базе технопарка высоких технологий «Университетский». Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

— Освободившиеся ниши открывают перед нашим бизнесом новые горизонты. Проект компании Groom — отличный пример продвижения предпринимательской инициативы. Открытие опытного производства на площадке технопарка «Университетский» — только первый этап, — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

В будущем будет построен комплекс, который будет производить импортозамещающие средства для груминга. Идея по созданию предприятия появилась в 2020 году, когда произошли проблемы с поставкой заграничной косметики. С тех пор спрос на средства вырос еще сильнее.

Косметику начали производить с флагманской линейки средств для собак. В нее входит продукт для глубокой отчистки, спрей от колтунов и шампуни для различных пород. На данный момент поступили 83 предзаказа из регионов России и Казахстана.

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