10:05 (мск), источник: Om1.ru
В Омске повысят тарифы за эвакуацию машин на штрафстоянки
Они не менялись в течение трёх лет.
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Региональная энергетическая комиссия подготовила проект приказа о новых тарифах на эвакуацию машин на штрафстоянки и их хранение там. Проект проходит антикоррупционную экспертизу и может быть принят уже к концу 2023 года.
Таким образом, эвакуация легковых авто массой до одной тонны в этом году будет стоить в 2021 рубль (сейчас 1 604 рубля). В следующие годы тариф будет индексироваться на 4−5%. В 2024 году цена вырастет до 2116 рублей, а в 2025 — до 2 201 рубля.
Эвакуация машин до 3,5 тонны будет стоить 2 865 рублей (сейчас 2 125), в 2024 году цена вырастет до 3 000 рублей, а в 2025 — до 3 120 рублей.
Эвакуация автомобилей массой от 3,5 до 5 тонн подорожает до 6 370 рублей в этом году (сейчас 5 900), в 2024 году — до 6 669 рублей, в 2025 — до 6 936 рублей.
Машины массой от 5 до 7.5 тонн будут эвакуировать в этом году за 8 114 рублей (сейчас 7 183 рубля), в 2024 году за 8 495 рубля, а в 2025 году — 8 835 рублей.
И наконец машины массой свыше 7,5 тонны будут отвозить на штрафстоянку за 11 866 рублей (сейчас 9 570 рублей), в 2024 году за 12 424 рубля, а в 2025 году это обойдётся уже в 12 921 рубль.
Подорожает и хранение машин на штрафстоянке.
Для категорий А и М час штрафстоянки будет стоить 29,16 рубля, в 2024 году — 30,53 рубля, в 2025 году — 31,75 рубля.
Для машин категорий В и Д час стоянки обойдётся в 58,32 рубля, в 2024 году в 61,06 рубля, в 2025 году — 63,50 рубля.
Автомобили категории Д массой более 3,5 тонны, С и Е и негабаритные транспортные средства будут стоять за 65,91 рубль в час в этом году, за 69,01 рубля в час в 2024 году и в 2025 году за 71,77 рубля в час.