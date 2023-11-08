10:46 (мск), источник: Нижегородская правда
Тарифы на капремонт изменятся: кто сколько заплатит и кому положены льготы
С 1 июля 2024 года в Нижегородской области планируют повысить взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов.
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С 1 июля 2024 года в Нижегородской области планируют повысить взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов. Сумма взноса будет варьироваться в зависимости от типа многоквартирного дома. Многие нижегородцы по-прежнему смогут воспользоваться льготами.
При разработке нового тарифообразования в региональном правительстве в первую очередь учитывали условия проживания нижегородцев. Именно поэтому при начислении оплаты на капремонт будет применяться дифференцированный подход. Всего семь категорий, определённых в зависимости от наличия газа, лифта, отопления. Такое разделение неслучайно — все эти коммуникации ведут к увеличению стоимости работ в доме. При этом размер взноса для домов, где отсутствуют данные коммуникации, останется прежним — 8 рублей за квадратный метр.
Влияние на конечную сумму также окажет и расположение дома. Например, жители округов станут платить меньше, чем жители городов.
«Существующий размер взноса на проведение капитального ремонта, а также размер взноса, планируемый с 1 июля 2024 года, в любом случае ниже, чем реальная экономически обоснованная цена капитального ремонта, которая на сегодняшний день кратно превышает сумму средств, собираемых в рамках минимального взноса», — прокомментировали в пресс-службе правительства региона.
Напомним, взнос на капремонт, изначально установленный в феврале 2015 года в размере 6 рублей 30 копеек за квадратный метр, до 2021 года, то есть на протяжении пяти лет, вообще не менялся, а потом дважды индексировался на уровень инфляции в 2021 и 2022 годах. Одновременно региональное правительство ежегодно берёт на себя обязательства по дофинансированию фонда из областного бюджета, субсидируя капиталоёмкие работы, например, по замене лифтов или ремонту объектов культурного наследия.
Несмотря на изменение тарифообразования на капремонт, нижегородцы по-прежнему смогут воспользоваться льготами для оплаты капремонта.
Кроме того, льготы продолжат получать ветераны труда, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, дети-сироты, приёмные семьи, участники СВО и их близкие родственники.