Компания из Китая планирует построить в Башкирии крупный завод по производству стройматериалов

Предварительная договоренность по этому масштабному инвестпроекту достигнута сегодня в ходе встречи в Китае премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова с основателем компании Jiangxi Ocean Willing Industrial Хуаном Ши Хуа, передает из Наньчаня корреспондент «Башинформа».
Как рассказал основателю китайской компании Андрей Назаров, Башкортостан заинтересован в таких крупных партнерах в строительной сфере, как Jiangxi Ocean Willing Industrial. Причина проста — в регионе сейчас вводится рекордный объем жилья. Нужны качественные и сравнительно недорогие стройматериалы.
Только в прошлом году в республике построено 3 млн квадратных метров жилья. К 2030 году планируется вводить в эксплуатацию уже 4 млн «квадратов» жилья ежегодно.
«Мы нуждаемся в качественных, энергосберегающих и доступных стройматериалах. Республика заинтересована в вашей продукции. Видим, что у нас есть хорошие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества», — сказал Хуану Ши Хуа премьер-министр Башкортостана.
По словам основателя Jiangxi Ocean Willing Industrial, компания уделяет большое внимание продвижению своей продукции на международном рынке, и России здесь отводится особое место.
«Считаем, что наши стройматериалы могут быть интересны Башкортостану, потому что они занимают топовые позиции в Китае. Наша продукция уже представлена в Уфе, но мы хотим продолжать развивать наше сотрудничество с республикой», — заявил Хуан Ши Хуа.
Ожидается, что общая территория будущего завода займет 20 га. Непосредственно площадь самого предприятия — 100 тысяч квадратных метров.
В качестве места для размещения производственной площадки пока рассматривается Уфимский район или Кумертау. Максимальный срок для завершения строительства — три года.
«Мы готовы приступить к реализации своего проекта. В Башкортостане хорошие условия для работы. Для нас важны прозрачные и открытые деловые отношения. Рассчитываем на помощь республики», — добавил китайский инвестор.
По его словам, окупить вложения планируется в течение четырех-пяти лет.
Как подчеркнул Андрей Назаров, в регионе созданы все необходимые инструменты для реализации инвестиционных проектов.
«Все, что от нас зависит, сделаем. Уверен, ни один регион не сможет предложить вам таких же хороших условий, как Башкортостан», — сказал премьер-министр.
Обсудить детали для дальнейшей проработки этого масштабного проекта стороны договорились на Международной неделе бизнеса-2023, которая в скором времени состоится в Уфе.
Компания Jiangxi Ocean Willing Industrial расположена в эколого-экономической зоне озера Цзянси Поян. Она производит коллекцию новых материалов для защиты окружающей среды и энергосбережения, а также занимается производством строительных отделочных материалов. Занимается осуществлением проекта архитектурного оформления, инвестициями в недвижимость, в развитие переработки минерального сырья и т. д.
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