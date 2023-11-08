Московская компания начала производить килограммовые плитки полезного шоколада

«В Москве производством кондитерских и сахаристых изделий занимается около 100 предприятий. Они выпускают как традиционные сладости, так и различные диетические изделия для спортсменов, детей, взрослых, которые питаются по специальным диетам, лечебным протоколам или в целом придерживаются здорового питания. В частности, московская компания по выпуску натуральных сладостей расширила продуктовую линейку и начала производить килограммовые плитки полезного шоколада без добавления сахара, молока и трансжиров», — рассказал Владислав Овчинский.
Новинка производится из настоящего какао-масла с добавлением орехов и ягод, а также на молоке из кешью. Кроме того, шоколад можно использовать в приготовлении выпечки или напитков.
По словам основателя компании Сергея Петрова, в своих продуктах производитель не использует белый рафинированный сахар, вместо этого добавляя только натуральные и безопасные подсластители. В десертах нет лактозы, а благодаря сочетанию кешью и зеленой гречки удается добиться вкуса молочного шоколада.
Компания работает на столичном рынке с 2018 года. Сегодня ассортимент продукции насчитывает свыше 100 различных изделий — от шоколада и батончиков до паст и халвы.
Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, а также сложную технику.
В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Помимо этого, разработан ряд антикризисных инструментов.
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