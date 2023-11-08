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12:11 (мск), источник: MOS.Ru

Московская компания начала производить килограммовые плитки полезного шоколада

Московская компания «Полезный шоколад», специализирующаяся на выпуске натуральных сладостей без сахара, начала производить килограммовые шоколадные плитки. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

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«В Москве производством кондитерских и сахаристых изделий занимается около 100 предприятий. Они выпускают как традиционные сладости, так и различные диетические изделия для спортсменов, детей, взрослых, которые питаются по специальным диетам, лечебным протоколам или в целом придерживаются здорового питания. В частности, московская компания по выпуску натуральных сладостей расширила продуктовую линейку и начала производить килограммовые плитки полезного шоколада без добавления сахара, молока и трансжиров», — рассказал Владислав Овчинский.

Новинка производится из настоящего какао-масла с добавлением орехов и ягод, а также на молоке из кешью. Кроме того, шоколад можно использовать в приготовлении выпечки или напитков.

По словам основателя компании Сергея Петрова, в своих продуктах производитель не использует белый рафинированный сахар, вместо этого добавляя только натуральные и безопасные подсластители. В десертах нет лактозы, а благодаря сочетанию кешью и зеленой гречки удается добиться вкуса молочного шоколада.

Компания работает на столичном рынке с 2018 года. Сегодня ассортимент продукции насчитывает свыше 100 различных изделий — от шоколада и батончиков до паст и халвы.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, а также сложную технику.

В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Помимо этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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