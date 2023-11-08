14:05 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Возмещение морального вреда: как туристу защитить свои права
В Комитете по защите прав потребителей рассказали, в каком случае турист может требовать возмещения морального вреда, сообщает Zakon.kz.
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С наступлением сезона отпусков многие казахстанцы покупают турпутевки. Однако люди часто недовольны предоставленным отдыхом.
Туристы нередко сталкиваются с проблемами как во время, так и после своего путешествия. Чтобы знать свои права, необходимо ознакомиться с некоторыми статьями закона «О защите прав потребителей».
Ниже рассмотрим ситуацию, в которую попадают отдыхающие.
Можно ли требовать возмещения морального вреда после того, как выплатили материальный ущерб?
Согласно статье 7 Закона «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на надлежащее качество оказываемых работ и услуг, а также на возмещение причиненного ущерба.
Статья 17 Закона «О туристической деятельности» предусматривает оказание туристических услуг на основании договора. Договор на туристическое обслуживание заключается в письменной форме (в случае, приведенном выше, — путевка).
Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 17 Закона «О туристической деятельности» турист вправе потребовать изменения или расторжения договора в связи с существенными изменениями обстоятельств, из которых исходили при заключении договора.
Согласно законодательству Казахстана и договорным отношениям, потребитель имеет право на возмещение всех убытков, в том числе морального вреда, в случае невыполнения условий туристической путевки.