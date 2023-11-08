15:10 (мск), источник: ИА Башинформ
Жители Башкирии могут получить налоговый вычет за занятия спортом
В Башкирии и по всей стране любители активного образа жизни могут получить компенсацию части расходов на занятия спортом.
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Для оформления налогового вычета физкультурно-оздоровительные услуги должны быть включены в утвержденный правительством России перечень услуг, а профильная организация или ИП — в соответствующий реестр предприятий, для которых данный вид деятельности является основным.
Вычет предоставляется налогоплательщику как по расходам, произведенным за себя, так и за детей, в том числе усыновленным либо опекаемым, в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети учатся на очных отделениях). Максимальная сумма компенсации не должна превышать 120 тысяч рублей.
Чтобы получить льготу, нужно обратиться к работодателю или в налоговый орган по месту жительства, представив налоговую декларацию по налогу на доходы физлиц по форме 3-НДФЛ и приложить подтверждающие произведенные расходы документы.
За подробной информацией следует обратиться к операторам единого контакт-центра ФНС России 8−800−222−22−22.
Ранее стало известно, что в стране планируют расширить сферу применения налогового вычета.