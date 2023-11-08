Заброшенный «Летур» в Омске восстановят и откроют к 1 июля

Директор УК «Центроград» (управляющей компании ТК «Летур») Михаил Немчинов рассказал порталу Om1.ru о планах по перезапуску здания, которое этим летом окончательно перешло новым собственникам. Сносить или кардинально перестраивать его не будут, «Летур» сохранит свой архитектурный облик и изначальный функционал — торговый комплекс. А вот всем известное название не сохранится — «Летур» будет называться иначе.
Здание намерены капитально отремонтировать, наполнить арендаторами и открыть уже к 1 июля 2024 года. Ремонт уже начался и будет проходить всю зиму и весну.
«Перестраиваться ничего не будет, в здании делается капитальный ремонт. Мы полностью заменим элементы, которые выходят на улицу Гагарина, сделаем их более эстетичными. Поменяем часть фасадов. Функционально это будет торгово-офисный комплекс, рабочее название: “Гагарин-Молл”, но до конца мы пока не определились. Мы полностью заменили теплотрассы, которые ведут в здание. Меняются тепловой узел, система отопления и электроснабжения, вода, канализация — все коммуникации. Скоро приступим к чистовой отделке», — рассказал Немчинов.
По наполнению уже есть конкретные планы. Большую часть площади хотят отдать под фуд-корт, рестораны, ночной клуб. Но останется и место для торговли.
«На одном этаже планируем сделать большой фуд-корт наподобие проекта “Депо” в Москве (фуд-молл в лофт-пространстве, объединяющий рестораны и место для культурных мероприятий — прим. ред.). Он займёт площадь в 2 500 квадратных метров, там будут кафе с разными национальными кухнями и большая сцена. На верхнем этаже (где был книжный магазин “Читай-Город” — прим. ред.) планируем сделать эксплуатируемую крышу, где тоже разместятся бары и ресторанчики с летниками. Бывший “Гранд-Летур” переделаем в ночной-клуб с рестораном. Остальная площадь будет сдаваться под офисы и магазины. Хотим оставить подземную парковку на 100 мест», — описал бизнесмен.
Также останется ресторан «Тамада» — его сейчас выставили на аренду. В заведении хотели бы сохранить грузинскую кухню и национальный колорит, но интерьер сделать более современным.
Напомним, «Летур» построил в начале 2000-х Леван Турманидзе, впоследствии обанкротившийся. ТК продали на торгах по частям. Треть здания выкупил один из лидеров чечено-ингушской диаспоры в Омске Альви Джабраилов, две трети — национальный банк «Траст». Банк позже продал помещения компании «Центроград» Михаила Немчинова, Ильи Иванова и Петра Варнавского.
Летом 2023 года завершилась сделка по выкупу у Джабраилова последней трети здания, где находится ресторан «Тамада». Собственниками стали ООО «Центр Инвест», ООО «Шустер Эстейт» и ИП Александра Немчинова, помещение бывшей «Хинкальной» выкупил омич Алексей Ткаченко. Таким образом, всё здание перешло под контроль новых собственников.
Альви Джабраилова сейчас судят по делу о поджоге и вымогательстве.