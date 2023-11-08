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8 ноября, источник: РИА Крым

Цены в Крыму: какие товары ударят по кошельку

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму за год поднялись цены на заграничные туры, строительные материалы, топливо и ювелирные изделия. Подешевела при этом обувь, трикотаж, детская одежда, доски и пиломатериалы, средства связи и компьютеры. Данные по динамике цен на услуги и непродовольственные товары РИА Новости Крым озвучили в крымском Управлении федеральной службы статистики.

Источник: РИА "Новости"

Туристические услуги

По состоянию на сентябрь 2023 года (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), больше всего подорожали услуги в сфере зарубежного туризма. Так, за указанный период значительно выросли цены на поездки:

При этом отдых на Черноморском побережье и в Крыму в сравнении с зарубежными турами дорожает не так быстро: на 37,96%.

Строительные материалы

На втором месте по уровню роста цен — товары на строительном рынке. При этом на некоторые группы товаров в этом сегменте цены снижаются.

Более чем на 30% подорожал тарированный (упакованный в мешки или тару) цемент, металлочерепица поднялась в цене почти на 24%, а красный кирпич — более чем на 10%.

При этом снизились цены на пиломатериалы (7,76%), ламинат (1,77%) и некоторые другие товары.

Топливо

Традиционно продолжали в сентябре расти цены на топливо, хотя темпы роста слегка замедлились.

В целом динамика цен на эту группу, по сравнению с сентябрем прошлого года, выглядит так:

При этом в октябре крымские власти достигли соглашения с ведущими топливными компаниями региона о снижении цен. В результате цены на топливо начали снижаться. Но данные за октябрь сейчас еще анализируются Крымстатом и в опубликованную подборку не вошли.

Услуги транспорта

Стоимость услуг пассажирского транспорта, по сравнению с данными прошлого года, выросла на 20,64%, что во многом связано с повышением цен на топливо.

Более всего — на 43,48% — по сравнению с прошлым годом подорожала стоимость проезда в такси. Резкий скачок на эти услуги (6,92%) произошел в июле, а сейчас темпы роста начинают снижаться.

Проезд в городских автобусах, а также в трамвае и троллейбусе, подорожал на 22,47%, в междугородных автобусах — на 13,06%. Билеты на поезда дальнего следования выросли в цене на 29,56%.

Среди других товарных групп, стоимость которых увеличилась за год, стоит отметить ювелирные изделия — они подорожали на 49,12%. Почти на пять процентов «подросли» табачные изделия (4,96%). В целом средняя стоимость непродовольственных товаров в Республике Крым по сравнению с прошлым годом выросла на 3,43%.

Что подешевело

По итогам девяти месяцев текущего года эксперты Крымстата сделали вывод, что в республике снизились цены на пиломатериалы (7,76%), средства связи (5,04%), телерадиотовары (4,81%), обувь (3,65%), персональные компьютеры (2,97%), игрушки (1,59%) и некоторые другие виды товаров.

Ранее сайт РИА Новости Крым публиковал официальные данные по ценам на продовольственные товары. Согласно статистике, за последние месяцы существенно подорожали мясо и яйца кур, но подешевели овощи борщевого набора и яблоки.

Кроме того, в правительстве России занялись урегулированием цен на топливо, для чего ввели временные ограничения на его импорт. Это должно привести к постепенному снижению цен.

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