00:27 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Нацбанк Беларуси ощутимо снизил курс доллара и курс евро на 10 ноября 2023
Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 10 ноября 2023, пятницу.
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Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 10 ноября 2023, пятницу.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на пятницу, 10 ноября, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1697 рубля, 1 евро — 3,3902 BYN, 100 российских рублей — 3,4525 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на четверг, 9 ноября, были такими: 1 доллар США равен 3,1810 рубля, 1 евро — 3,3927 BYN, 100 российских рублей — 3,4441 белорусского рубля. Таким образом, доллар и евро продолжают держать тенденцию на снижение, ослабление курса, а российский рубль снова вырос.