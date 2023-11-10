В омском облправительстве массово ищут сотрудников на зарплату от 27 до 57 тысяч рублей

В частности, министерство ищет на работу:
— главного специалиста правового департамента (три вакансии, зарплата — от 30 до 40 тысяч рублей);
— ведущего специалиста департамента занятости населения (от 27 до 30 тысяч рублей);
— начальника в Одесский отдел министерства (от 49 до 57 тысяч рублей);
— главного специалиста Одесского отдела (от 27 до 37 тысяч рублей);
— начальника отдела в Полтавский отдел министерства (от 49 до 57 тысяч рублей);
— главного специалиста Полтавского отдела (от 27 до 37 тысяч рублей);
— главного специалиста департамента социальной поддержки (от 30 до 40 тысяч рублей);
— главного специалиста департамента финансово-правового обеспечения (от 30 до 40 тысяч рублей);
— главного специалиста аналитического отдела (от 30 до 40 тысяч рублей);
— главного специалиста департамента социального обслуживания (от 30 до 40 тысяч рублей);
— ведущего специалиста департамента социального обслуживания (от 27 до 37 тысяч рублей).
Согласно объявлениям, документы на участие в конкурсе принимаются до 30 ноября 2023 года. Сам конкурс предполагается провести 19 декабря 2023 года.