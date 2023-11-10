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09:52 (мск), источник: СуперОмск

В омском облправительстве массово ищут сотрудников на зарплату от 27 до 57 тысяч рублей

Министерство труда и социального развития Омской области представило в пятницу, 10 ноября 2023 года, вакансии для замещения ряда вакантных должностей, а также для включения в кадровый резерв на некоторые должности.

В частности, министерство ищет на работу:

— главного специалиста правового департамента (три вакансии, зарплата — от 30 до 40 тысяч рублей);

— ведущего специалиста департамента занятости населения (от 27 до 30 тысяч рублей);

— начальника в Одесский отдел министерства (от 49 до 57 тысяч рублей);

— главного специалиста Одесского отдела (от 27 до 37 тысяч рублей);

— начальника отдела в Полтавский отдел министерства (от 49 до 57 тысяч рублей);

— главного специалиста Полтавского отдела (от 27 до 37 тысяч рублей);

— главного специалиста департамента социальной поддержки (от 30 до 40 тысяч рублей);

— главного специалиста департамента финансово-правового обеспечения (от 30 до 40 тысяч рублей);

— главного специалиста аналитического отдела (от 30 до 40 тысяч рублей);

— главного специалиста департамента социального обслуживания (от 30 до 40 тысяч рублей);

— ведущего специалиста департамента социального обслуживания (от 27 до 37 тысяч рублей).

Согласно объявлениям, документы на участие в конкурсе принимаются до 30 ноября 2023 года. Сам конкурс предполагается провести 19 декабря 2023 года.

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