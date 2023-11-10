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08:36 (мск), источник: МК.RU Красноярск

Здания «Красноярского хлеба» выставили на торги за 119 млн рублей

Лот со всей недвижимостью компании был опубликован на сайте банкрот.база.ру.

Источник: Freepik

Все недвижимое имущество ПАО «Красноярский хлеб» хотят продать. На сайт был выставлен лот с 9 тысячами строений, нежилым зданием, а также участок компании с площадью 11,25 тысячи квадратных метров.

Начальная стоимость лота — 119 млн рублей. Итоги подведут 20 декабря.

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