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08:14 (мск), источник: МК.RU Омск

Омские власти в восьмой раз пытаются продать недострой на 2-й Затонской

Департамент имущественных отношений администрации Омска вновь объявил аукцион на приватизацию недостроенного здания на улице 2-я Затонская.

Источник: МК.RU Омск

Согласно данным, опубликованным на портале «ГИС Торги», степень готовности объекта составляет 55%.

Стартовая цена — 120 739 000 рублей, шаг аукциона — 1 207 390 рублей. Первоначально здание начинало строить ООО «Восточное солнце». Позже по суду участок у компании изъяли, в связи с истекшим сроком аренды земли и остановившимся строительством.

Отметим, что предыдущие семь аукционов, на которые выставлялось данное здание, признаны не состоявшимся: на них не было подано ни одной заявки.

Ранее мы писали об объявленном аукционе на аренду трёх участков под строительство частных домов. Два из них расположены в Донецком переулке, ещё один — в микрорайоне Загородный.

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