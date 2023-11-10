08:14 (мск), источник: МК.RU Омск
Омские власти в восьмой раз пытаются продать недострой на 2-й Затонской
Департамент имущественных отношений администрации Омска вновь объявил аукцион на приватизацию недостроенного здания на улице 2-я Затонская.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Согласно данным, опубликованным на портале «ГИС Торги», степень готовности объекта составляет 55%.
Стартовая цена — 120 739 000 рублей, шаг аукциона — 1 207 390 рублей. Первоначально здание начинало строить ООО «Восточное солнце». Позже по суду участок у компании изъяли, в связи с истекшим сроком аренды земли и остановившимся строительством.
Отметим, что предыдущие семь аукционов, на которые выставлялось данное здание, признаны не состоявшимся: на них не было подано ни одной заявки.
Ранее мы писали об объявленном аукционе на аренду трёх участков под строительство частных домов. Два из них расположены в Донецком переулке, ещё один — в микрорайоне Загородный.