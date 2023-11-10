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10:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области объявили лучших работодателей 2023 года

Сервис SuperJob представил рейтинг привлекательных работодателей региона.

Источник: Комсомольская правда

Сервис SuperJob объявил лучших работодателей в Самарской области 2023 года. В числе победителей оказались семь работодателей из сфер промышленности, торговли, перевозок и общепита.

Рейтинг привлекательных работодателей составляется на основе следующих критерий деятельности: уровень вознаграждения в вакансиях не ниже среднерыночного для своего города, отсутствие жалоб на вакансии и на невыполнение работодателем условий трудового соглашения в течение полгода после трудоустройства.

Так, лучшими работодателями Самарской области в 2023-м признаны ЮГ, филиал Транснефть-Приволга Самарское РНУ, СНГЕО, Волгопродмонтаж, завод окон Алвин, Новые Технологии — Сервис, Волга Тул.

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