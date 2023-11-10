10:59 (мск), источник: Комсомольская правда
ЦУР Самарской области обработал жалобы в соцсетях на отсутствие отопления
В адрес органов власти поступило более 5 тысяч обращений из-за холодных батарей.
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Центр управления регионом Самарской области активно реагирует на обращения людей в социальных сетях. Более 5 тысяч жалоб органам власти поступило из-за неполадок в системе отопления. Об этом сообщает пресс-служба ЦУР.
Жители пожаловались не только на отсутствие отопления и холодные батареи, но и на равнодушие сотрудников управляющих компаний. В некоторых случаях ресурсники перекладывают ответственность на УК, а УК на поставщиков тепла, что приводит к неразрешенным спорам.
Однако ситуация начала улучшаться, и в первую неделю ноября число таких жалоб снизилось до минимума.
Так, Маргарита из Новокуйбышевска сообщила в соцсетях об отсутствии отопления на ул. Киевской, дом № 3. ЦУР направил это сообщение в управляющую компанию — сотрудники оперативно провели регулировку отопительной системы и устранили проблему. Также жители дома № 15 на улице 22 Партсъезда в Самаре попросили разобраться почему батареи вдруг остыли. При содействии администрации района ЦУР удалось выяснить, что необходимо провести регулировку подачи отопления, где-то завоздушилась труба. Тепло в дом вернули.