13:26 (мск), источник: ИА Башинформ
В Башкирии получить выплаты по ОСАГО можно онлайн
Если автомобиль пострадал в аварии и ДТП оформлено по европротоколу, ехать в страховую компанию необязательно. Получить выплаты по ОСАГО можно онлайн.
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Об этом рассказала заместитель управляющего Отделением — Национальным банком по РБ Банка России Лилия Якупова.
Автомобилисты могут подать электронное заявление о страховом возмещении по ОСАГО через портал или мобильное приложение «Госуслуги», а также приложение «Госуслуги Авто». Лучше сделать это в течение 5 рабочих дней после ДТП. При этом сервис может использовать собственник авто, а ДТП должно быть оформлено по европротоколу. Электронное заявление можно подать независимо от формы возмещения: будь то денежная выплата или ремонт транспортного средства.
К заявлению нужно приложить подтверждающие документы: скан или фото извещения о ДТП — если оно бумажное, либо номер извещения — если оно электронное; документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство; документы о расходах — если они были; банковские реквизиты для перечисления выплаты. Заявление необходимо подписать в приложении «Госключ». Когда страховая компания получит его, она направит уведомление в личный кабинет заявителя на «Госуслугах».
Оценить размер ущерба можно либо при очном осмотре автомобиля, либо дистанционно, по фото и видео. Во втором случае требуется взаимное согласие потерпевшего и страховой компании. При возникновении сложностей с урегулированием убытка через «Госуслуги» в первую очередь следует обратиться в свою страховую компанию. Если это не помогло, можно подать обращение в Банк России.
Ранее «Башинформ» сообщал, что с помощью Госуслуг можно оплачивать налоги, в том числе и транспортный.