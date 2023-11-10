15:44 (мск), источник: Om1.ru
Мэрия дважды проиграла суд из-за застройки территории около «Локомотив-Арены»
Теперь муниципалитету придётся проводить новый конкурс.
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Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске, как и Новосибирский арбитражный суд, встал на сторону УФАС России по Новосибирской области в споре с мэрией Новосибирска.
Напомним, 7 июня 2023 года антимонопольный орган признал обоснованной жалобу ООО «СЗ “Акация на Ватутина” на действия департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Речь идёт об участке земли около “Локомотив-Арены”. Право на развитие территории площадью 6,7 гектара в границах улиц Ипподромской, Фрунзе и Журинского спуска было передано организации всего за 60 млн рублей. До конкурса не были допущены два участника из четырёх.
Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к выводу о неправомерности допуска до участия в торгах ряда хозяйствующих субъектов. Ранее региональная прокуратура внесла представление новосибирским властям за нарушения, которые были допущены при проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории.
Мэрия попыталась отменить решение УФАС через суд. Но две инстанции пришли к выводу, что результат торгов не может являться допустимым и не соответствует принципам добросовестной конкуренции, а также нарушает права участников аукциона. Теперь муниципалитет должен объявить новый конкурс на застройку лакомого куска земли в центре Новосибирска.