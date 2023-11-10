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11:46 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Жги свет: В Молдове снижается тариф на электроэнергию

Клиенты Premier Energy больше не будут платить 2,57 лея/кВтч.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове снизятся тарифы на электроэнергию. Решение принято НАРЭ.

Клиенты Premier Energy будут платить 2,39 лея/кВтч вместо 2,57 лея/кВтч (компания планировала снизить тариф до 2,41 лея/кВтч);

Клиенты FEE Nord — 2,88 лея/кВтч вместо 3,2 лея/кВтч (компания просила понизить тариф до 2,9 лея/кВтч).

Новые тарифы на электроэнергию вступят в силу с момента публикации в Официальном мониторе страны.

В последний раз тарифы на электроэнергию корректировали в июле.

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