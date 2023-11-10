14:44 (мск), источник: Комсомольская правда
В Волгоградской области выдали лицензию новой УК
В Волжском появилась новая управляющая компания.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На территории Волгоградской области появилась новая управляющая компания. На заседании лицензионной комиссии Госжилнадзора было принято решение выдать разрешение ООО «УК Импульс» на управление многоквартирными домами. УК стала 19-й, получившей разрешение в 2023 году.
Известно, что «УК Импульс» находится в Волжском.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Госжилнадзоре, выдача лицензий производится по мере поступления заявлений в инспекцию. Перед заседанием лицензионной комиссии организация проходит проверку на соответствие требованиям.
В Волгоградской области зарегистрировано 218 организаций, которые могут заниматься предпринимательской деятельности в сфере управления многоквартирными домами. Фактически управляют жилыми зданиями 176 компаний.