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14:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области выдали лицензию новой УК

В Волжском появилась новая управляющая компания.

Источник: Комсомольская правда

На территории Волгоградской области появилась новая управляющая компания. На заседании лицензионной комиссии Госжилнадзора было принято решение выдать разрешение ООО «УК Импульс» на управление многоквартирными домами. УК стала 19-й, получившей разрешение в 2023 году.

Известно, что «УК Импульс» находится в Волжском.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Госжилнадзоре, выдача лицензий производится по мере поступления заявлений в инспекцию. Перед заседанием лицензионной комиссии организация проходит проверку на соответствие требованиям.

В Волгоградской области зарегистрировано 218 организаций, которые могут заниматься предпринимательской деятельности в сфере управления многоквартирными домами. Фактически управляют жилыми зданиями 176 компаний.

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