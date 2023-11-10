Размер базовой ставки изменится в Беларуси с 1 января

По данным Совмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко.
«Первого января 2024 года размер базовой ставки для оплаты труда в бюджетной сфере в Беларуси составит 250 белорусских рублей», — говорится в сообщении.
В последний раз базовая ставка менялась 1 сентября — ее увеличили с 228 до 235 рублей.
Базовая ставка — определяемая правительством величина, на основании которой через систему коэффициентов и доплат формируется заработная плата работников бюджетной сферы.
Ранее в Совмине неоднократно отмечали, что ее планируется повысить, чтобы у людей, трудящихся в бюджетной сфере, выросли заработки.