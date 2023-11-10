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10 ноября, новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Размер базовой ставки изменится в Беларуси с 1 января

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Размер базовой ставки повысится в Беларуси с начала 2024 года, сообщили в пресс-службе правительства республики в пятницу.

Источник: Sputnik.by

По данным Совмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко.

«Первого января 2024 года размер базовой ставки для оплаты труда в бюджетной сфере в Беларуси составит 250 белорусских рублей», — говорится в сообщении.

В последний раз базовая ставка менялась 1 сентября — ее увеличили с 228 до 235 рублей.

Базовая ставка — определяемая правительством величина, на основании которой через систему коэффициентов и доплат формируется заработная плата работников бюджетной сферы.

Ранее в Совмине неоднократно отмечали, что ее планируется повысить, чтобы у людей, трудящихся в бюджетной сфере, выросли заработки.

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