Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и евро на рабочую субботу 11 ноября 2023

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 11 ноября 2023, рабочую субботу.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на рабочую субботу, 11 ноября, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1764 рубля, 1 евро — 3,3911 BYN, 100 российских рублей — 3,4522 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на пятницу, 10 ноября, были такими: 1 доллар США равен 3,1697 рубля, 1 евро — 3,3902 BYN, 100 российских рублей — 3,4525 белорусского рубля. Таким образом, доллар и евро немного подорожали, а российский рубль чуть снизился.