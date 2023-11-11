В Ростове с 25 ноября подорожает проезд в общественном транспорте

Стоимость проезда в автобусах при оплате наличными составит 39 рублей, при оплате банковской картой — 36 рублей, транспортной картой — 34 рубля.
Изменятся цены и на проезд в троллейбусах и трамваях. Стоимость одной поездки вне зависимости от способа оплаты составит 34 рубля.
В департаменте городского транспорта подчеркнули, что для пенсионеров и обучающихся также сохраняется право частичной оплаты проезда в размере 50% стоимости проезда.
«Напоминаем, что тарифы на проезд в автобусах в последний раз изменялись 13.11.2021, почти два года назад. Повышение тарифа обусловлено динамикой роста цен на дизельное топливо, запасные части, коммунальные расходы, и другими основными статьями расходов, связанных с осуществлением деятельности по перевозке», — написали в департаменте.