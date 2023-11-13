09:45 (мск), источник: Реальное время
Россиянам рассказали, как сэкономить на электроэнергии зимой
Важнейшим условием в экономии электроэнергии зимой является эффективное использование тепла.
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Ведущий научный сотрудник НТИ МЭИ, академик Академии электротехнических наук России Ян Арцишевский назвал способы, которые помогут сэкономить на электроэнергии зимой.
— Самым эффективным методом экономии электроэнергии является хорошая теплоизоляция. Первое, что следует сделать, — это проверить и оптимизировать теплоизоляцию своего жилья. Чтобы избежать утечек тепла, необходимо проверить состояние утеплителей и вентиляционных систем в доме и в случае необходимости заменить или модернизировать их. Проверку теплоизоляции индивидуального домостроения или частного дома следует производить в морозный денек с использованием тепловизора. Вероятно, обнаружите места значительной утечки, — приводит его слова RT.
Также, по его словам, важнейшим условием в экономии электроэнергии зимой является эффективное использование тепла. Он отметил, что необходимо быть предельно осторожным с уровнем и длительностью работы отопительных приборов. Ночью рекомендуется снизить температуру на несколько градусов и использовать теплые одеяла и одежду, чтобы сэкономить на отоплении.
— Не стоит забывать выключать свет в тех комнатах, где он не нужен. Электробойлеры специально увеличенной емкости для горячей воды, посудомоечные и стиральные машины следует включать в ночное время, — резюмировал Арцишевский.