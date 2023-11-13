Что такое дефолт, почему возникает и на что он влияет

Что такое дефолт? Согласно определению словаря Dictionary, дефолт как финансовый термин — это невыполнение финансовых обязательств, например, когда заемщик пропускает или прекращает ежемесячные платежи по кредиту.
Дефолт означает состояние задолженности, при котором физическое лицо, компания или государство не могут и / или не хотят погашать свою задолженность. В СМИ понятие дефолта в первую очередь применяется к государствам.
В большинстве случаев для объявления дефолта страна делает открытое заявление об этом, например, с помощью декларации правительства о дефолте. Однако в ряде случаев никакого заявления не оглашают. В этой ситуации дефолт государству могут объявить ее кредиторы: хотя сама страна и не объявляла дефолт, при этом она не выполняет обязательств по долгам.
Сайт об инвестициях Investopedia называет основные причины, по которым страны вынуждены объявлять дефолт:
- Экономическая стагнация. Отсутствие экономического развития подрывает способность страны обслуживать свой долг и делает ее экономику более уязвимой к таким потрясениям, как финансовый кризис или пандемия.
- Уровень долга. Высокий внешний долг, накопленный в условиях большого дефицита бюджета, может сделать обязательство по погашению такого долга невыполнимым.
- Политический климат. Политическая нестабильность и неэффективное финансовое управление, усиленное внутренними потрясениями, может привести к неспособности обслуживать долг.
- Финансовая нестабильность. Рецессии, банковские или валютные кризисы, а также распад стран — все это потрясения, которые могут увеличить риск дефолта.
Важно понимать, что дефолт не аннулирует долг. В будущем его все равно необходимо будет погашать. При дефолте компаний погашение долга возможно в принудительном порядке через суд. Если дефолт объявило государство, то есть вероятность, что кредиторы заходят принудительно взыскать свои деньги. Часто это происходит путем ареста зарубежных активов страны-должника.
Не следует путать понятия «дефолт», «неплатежеспособность» и «банкротство». При неплатежеспособности должник физически неспособен выполнять долговые обязательства в силу отсутствия для этого достаточного количества финансовых средств. Банкротство подразумевает официальную судебную процедуру, при которой суд как уполномоченный орган констатирует факт неплатежеспособности должника и выбирает пути решения такой неплатежеспособности:
- ликвидация (прекращение компании-должника);
- санация (план по восстановлению платежеспособности должника).
Понятие дефолта охватывает достаточно много ситуаций, но наиболее часто используется в отношении технического дефолта или суверенного дефолта. Благодаря этим понятиям прослеживается основное отличие дефолта от неплатежеспособности и банкротства: дефолт объявляется самим должником (государством), часто при наличии средств для погашения долга.
Какие бывают виды дефолта
Дефолт зависит не только от финансовых возможностей, но и от желания должника. При объявлении дефолта выделяется полный и технический дефолт:
- Полный дефолт. Такой дефолт синонимичен банкротству. У должника нет денег и, соответственно, возможности выплачивать кредит.
- Технический дефолт. Что такое технический дефолт? Технический дефолт означает осознанный отказ от выплаты долга. При этом финансовые средства для таких выплат есть: компания или страна, которая отказывается выполнять обязательства не банкрот. Отказ от выплат продиктован другими причинами, например, будущими экономическими проблемами, политическими мотивами.
Особый вид дефолта — суверенный дефолт. Такой вид дефолта объявляют суверенные государства. Фактически это констатация факта банкротства государства, за исключением того, что такое банкротство не будет иметь судебного надзора. Государство ему не подлежит, так как суды этого государства, как правило, не могут рассматривать судебные процессы относительно самого же государства.
Правительства государств обычно официально объявляют о дефолте — отказе от уплаты внешнего или внутреннего долга. Так как они не подпадают под юрисдикцию своих судов, такая декларация не имеет никаких юридических последствий.
А вот экономические последствия для страны, в которой объявлен дефолт, могут быть максимально серьезными. Что означает дефолт для населения? Как разъясняет новостной сайт о финансах Coin Telegraph, страна, которая объявила дефолт, и ее население столкнутся с рядом негативных последствий:
- Потеря доверия инвесторов. Это провоцирует отток капитала из страны, выход крупных фирм, снижение потока налогов от крупных плательщиков, потерю рабочих мест.
- Ограниченный доступ к кредитным рынкам. Внешние кредиторы могут отказывать в предоставлении кредитов стране, из-за чего государство будет вынуждено отказываться от реализации различных проектов, для которых нужен займ, в первую очередь культурных и социальных.
- Снижение кредитного рейтинга. Даже если кредиторы и будут выдавать кредиты государству, они будут обходиться дороже из-за более высокой процентной ставки, соответственно, на каждого плательщика налога будет ложиться большая доля по обслуживанию внешнего долга.
- Экономический спад. Объявление дефолта может привести к безработице, росту цен, увеличению налогов, сокращению количества важных госуслуг.
- Политическая нестабильность. Дефолт может провоцировать частые смены правительства, протесты из-за усугубившегося социального неравенства, бунты и массовые беспорядки. Отсутствие эффективного экономического управления из-за вышеперечисленных потрясений, что будет мешать новому правительству улучшить экономическое положение.
- Международная напряженность. Государство может иметь дипломатические проблемы, с трудом заключать международные контракты и даже попасть в изоляцию с арестом заграничных активов.
Хотя при объявлении дефолта для правительства нет никаких юридических последствий, оно с большой вероятностью будет нести политическую ответственность: будет отправлено в отставку или проиграет выборы.
Дефолт — это невыплата необходимых процентов или основной суммы долга. Физические лица, компании и страны могут не выполнить свои долговые обязательства. Дефолт несет ряд негативных юридических или экономических последствий в виде санкций, финансовой и экономической нестабильности.