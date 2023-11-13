10:27 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
Между Самаркандом и Измиром наладили прямое авиасообщение
Турецкая авиакомпания SunExpress сегодня совершила первый рейс из Измира в Самарканд.
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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Компания Air Marakanda начала сотрудничество с турецкой авиакомпанией SunExpress, в рамках которого впервые открыли прямое авиасообщение в третий по величине город Турции — Измир, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу Air Marakanda.
«Первый рейс из Измира в Самарканд прибыл 13 ноября в 4.20 утра (по ташкентскому времени). Регулярные пассажирские рейсы в Измир авиаперевозчика SunExpress будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам, согласно расписанию», — говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести в круглосуточной авиакассе международного аэропорта Самарканда, а также на сайте авиакомпании.