Они убили сердце Ташкента. Воспоминания о сквере, который уже никогда не вернуть

По словам блогера и руководителя проекта «Письма о Ташкенте» Евгения Скляревского, когда начали рубить сквер, люди просто не знали, куда обратиться, многие писали и звонили ему с надеждой остановить происходящее.
«Реконструкция сквера началась с того, что связистам, располагавшимся в памятном многим старинном здании Городской телефонной сети, приказали в кратчайшие сроки освободить помещение. Они были в ужасе, в этом здании стояло коммутационное оборудование, обеспечивающее интернет-доступ и служебные средства связи, их перенос равнялся катастрофе».
Потом, по его словам, были снесены красивый старинный жилой дом с аркой напротив гостиницы Узбекистан и популярнейшее кафе «Буратино» в бывшем парке Горького, на его месте удивительным образом появились вторые Куранты. Также было снесено здание храма при учительской семинарии, в нем много лет располагалось ташкентское отделение Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов. Его проектировал архитектор Леонтий Бенуа, автор многих зданий туркестанского периода. Напоследок было закрыто кольцо автобусов, крупнейший транспортный узел столицы.
После этого появился Дворец форумов, добротное приплюснутое здание, скажем так, не шедевр архитектуры, а ведь была возможность построить нечто замечательное, что бы вошло в учебники по архитектуре и стало символом Ташкента. И вот на всем этом негативном фоне, связанном с преобразованием сквера, нагрянула новая беда, наверное, самая масштабная за всю историю города после землетрясения 1966 года.
«Рубить начали 12 ноября 2009 года, в этот день была уничтожена первая чинара около того места, где сейчас расположены два подземных перехода на Бродвей. Очевидец тех событий отмечал на сайте “Письма о Ташкенте”, что земля содрогнулась, когда дерево упало. Настолько оно было огромное и тяжелое. Он также написал, что был уверен, что это единственное дерево, которое будут рубить для расширения дороги около зданий университета, но как же он ошибался».
С 13 ноября неделю орудовали несколько бригад пильщиков, валили деревья и выкорчевывали огромные пни. Сквер не был закрыт, можно было подойти ближе и смотреть вблизи на это варварство, сердце сжималось от ужаса происходящего и чувства безысходности. Здесь были правоохранители, но они никого не останавливали и не задерживали. Люди увидели, что чинары на срезе красные, а не белые как другие деревья, невольно у всех возникла ассоциация с сочащейся кровью.
Деревья, предназначенные к вырубке, были помечены желтыми лентами. Первоначально были отмечены не все деревья, что давало надежду, что это лишь частичное прореживание, возможно, что так и планировали вначале. Потом власти все переиграли, стали вырубать все, оставив несколько чахлых деревьев на периферии Сквера.
«Из соцсетей тогда был популярен лишь “Живой журнал”, вырубка бурно обсуждалась там, но никто не знал, что делать. Решили вечером около сквера поставить поминальные свечи. Милиционеры свечи погасили и вежливо попросили всех разойтись».
Чинары в сквере росли в основном вдоль аллеи, визуально продолжавшей улицу Амира Темура. В 1935 году сквер сделали насквозь проезжим, две улицы пересекались в нем. В 40-е годы установили монумент Сталину, проезд сквозной убрали, вместо дорог сделали красивые аллеи и посадили те самые чинары. Значит, ко дню вырубки им было около 60−70 лет. При создании сквера его засаживали карагачами.
По словам Скляревского, власти, наверное, исследовали реакцию ташкентцев. Так как особо сильных акций, пикетов и митингов не было, то они решили, что можно продолжать варварскую вырубку по всем городу. Позже произошла сопоставимая по масштабу и цинизму с трагедией сквера вырубка десятков огромных чинар по улице Мукими от Актепе до Пионерской в 2016 году.
«Мой знакомый, работавший в метрострое, вспоминал, как в 70-е годы прошлого века метростроители пришли к Шарафу Рашидову с просьбой разрешить открыть вспомогательную шахту на сквере, для чего было необходимо спилить пару деревьев. На что последовал ответ: “Не вы их сажали и не вам их пилить, ищите выход без шахты на сквере”.
Печально, добавил собеседник, но вырубка продолжается, несмотря на мораторий и смехотворные штрафы, город бетонируется для парковок и, что самое страшное, деревья уничтожаются по инициативе самих жителей.
Ждем давно обещанную хокимиятом инвентаризацию деревьев, энтузиасты подключились бы. Однако, судя по всему, обещанного три года ждут. И потом инвентаризация вряд ли поможет сохранить деревья от вырубки.
«Многие знакомые говорят, что до сих пор стараются не проезжать мимо сквера, чтобы не видеть то, что с ним сделали. Однако, с тех пор прошло 14 лет и в сквере снова гуляют дети, никогда не видевшие его во всем великолепии огромных деревьев. Хорошо бы назвать инициаторов вырубки и дать содеянному юридическую оценку. Будем надеяться, что когда-нибудь это обязательно произойдет».
заключил Евгений Скляревский.