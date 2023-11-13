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10:32 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В ряде домов Московского района отключат воду почти на сутки

Это связано с проведением работ по подключению вновь построенного водопровода.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 13 ноября). В некоторых домах Московского района Казани будет отключено водоснабжение. Это связано с проведением работ по подключению вновь построенного водопровода Д=110 мм, протяженностью 32 метра по улице Рахимова к централизованным сетям водоснабжения города, сообщили в МУП «Водоканал».

Отключение водоснабжения планируется с 09:00 21.11.2023 до 02:00 22.11.2023 по следующим адресам:

Рахимова, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 1, 5, 17а, 21 корп.1.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843)231−62−60.
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