Количество плательщиков налогов в Минске в 2023 году увеличилось на 2,5 тыс

«За 9 месяцев бюджет по столичному региону сформирован в размере Br14,3 млрд, что составляет 101,4% от запланированного показателя. Из них Br8,2 млрд поступило в республиканский, Br6,1 млрд — в местный бюджет. В части республиканского бюджета план доходов трех кварталов обеспечен на 101,3%, местного — на 101,6%. Темп роста поступлений сложился на уровне 105% в сопоставимых ценах — плюс почти Br680 млн по сравнению с тремя кварталами прошлого года, в том числе поступления в местный бюджет увеличились почти на 7%, или на Br395 млн», — рассказал Андрей Соболевский.
По его словам, показатель роста совокупных поступлений в бюджет Минска обеспечен на 111%. В абсолютном выражении сумма превышения составила Br230 млн. Почти половина доходов местного бюджета сформирована поступлениями подоходного налога. Второй по значимости источник — налог на прибыль с удельным весом в доходах 25,8%. «Примечательно, что в этом году поступления налога на прибыль увеличились на 22%, а удельный вес этого источника в местном бюджете — на 3,2%. Увеличение поступлений налога на прибыль обусловлено в том числе снижением количества организаций, работавших с убытком,» — пояснил Андрей Соболевский.
Также в городе отмечается количественный прирост плательщиков налогов — на 2,5 тыс., или на 4%. «Положительные тенденции в налоговой сфере говорят о том, что плательщики не просто смогли адаптироваться к новым реалиям, но выйти на траекторию экономического роста. Ключевой для Минска сектор торговли, обеспечивающий около 20% бюджета столицы, увеличил поступления на 24%, или на Br232 млн. Второй значимый сектор в зоне экономического роста — обрабатывающая промышленность. Прирост налогов составил Br150 млн, перекрыв почти на треть прошлогодний показатель», — добавил начальник инспекции МНС по Минску.
Вместе с тем деятельность плательщиков находится на постоянном контроле у налоговых органов.
«В первую очередь ориентированы на камеральный контроль. Количество выездных проверок снижается. Они проходят только там, где факты нарушения законодательства очевидны», — резюмировал Андрей Соболевский.