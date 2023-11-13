15:08 (мск), источник: dostup1.ru
Red Wings запускает прямой рейс из Челябинска в Тбилиси 15 ноября
Red Wings запускает прямой рейс из Челябинска в Тбилиси 15 ноября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Согласно расписанию, опубликованному на сайте авиапредприятия, рейс будет выполняться с 15 ноября до 27 марта 2024 года один раз в неделю — по средам.
Вылет из Челябинска в 16.20. Время в пути — 3 часа 15 минут. Из Тбилиси на Южный Урал борт будет вылетать в 19.25, прибывать — в 23.25.
Кроме того, перевозчик уточняется с 16 ноября будет прямой рейс в Тбилиси из Екатеринбурга и Самары, с 18 ноября — Санкт-Петербурга.