12:02 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Отопительный сезон в Кишиневе начнется на этой неделе
Муниципальные службы столицы Молдовы готовы к началу отопительного сезона.
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КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. В примэрию Кишинева поступают заявки от жителей города о начале отопительного сезона. Об этом сообщил на еженедельном заседании муниципальных служб вице-примар Илья Чебан.
«Есть много запросов о начале отопительного сезона. Постановление по этому поводу будет подписано на этой неделе, каждый подавший заявку будет подключен к отоплению», — отметил он.
Первыми отопление получат школы, детские сады, медицинские учреждения и социальные центры. Жилые дома Кишинева будут подключены по запросу.
Отопительный сезон начинается, когда три дня подряд фиксируются среднесуточные температуры ниже +10°C.