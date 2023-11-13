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12:02 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Отопительный сезон в Кишиневе начнется на этой неделе

Муниципальные службы столицы Молдовы готовы к началу отопительного сезона.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. В примэрию Кишинева поступают заявки от жителей города о начале отопительного сезона. Об этом сообщил на еженедельном заседании муниципальных служб вице-примар Илья Чебан.

«Есть много запросов о начале отопительного сезона. Постановление по этому поводу будет подписано на этой неделе, каждый подавший заявку будет подключен к отоплению», — отметил он.

Первыми отопление получат школы, детские сады, медицинские учреждения и социальные центры. Жилые дома Кишинева будут подключены по запросу.

Отопительный сезон начинается, когда три дня подряд фиксируются среднесуточные температуры ниже +10°C.

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