15:24 (мск), источник: Комсомольская правда
В Екатеринбурге ищут терапевта на зарплату 225 тысяч рублей
Средняя зарплата врача в столице Среднего Урала — 50 тысяч рублей.
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Зарплата врача-терапевта в Екатеринбурге — от 45 до 60 тысяч рублей. Однако в городе есть ряд вакансий с оплатой труда выше среднего. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.
Максимальная зарплата, на которую может рассчитывать врач-терапевт, достигает 225 тысяч рублей. Для этого необходимо иметь опыт работы от пяти лет, дополнительные сертификаты по другим специальностям и ученую степень. Меньше зарабатывают сотрудники, имеющие год опыта.
— От 75 до 115 тыс. платят сотрудникам, имеющим опыт работы врачом-терапевтом от трех лет, — рассказали эксперты.
Чаще всего работодатели на должность терапевта ищут 35-летнюю женщину с высшим образованием, которая не имеет работу на момент поиска. Средний стаж должен достигать не менее 3,9 года. Также специалист должна быть готова к переезду.