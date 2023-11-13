14:28 (мск), источник: АиФ Калининград
Калининградская IT-компания попала в рейтинг лучших работодателей России
Компания работает на рынке 10 лет.
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Калининградская IT-компания KODE попала в рейтинг лучших работодателей России-2023.
Всего в рейтинге Forbes представлены 125 российских компаний из 26 сфер деятельности.
Организаторы оценивали участников по набору метрик, объединенных в три группы: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление».
Сейчас в центрах разработки компании по всей стране работает более 300 сотрудников. Головной офис компании базируется в Калининграде.