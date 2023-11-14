08:39 (мск), источник: Комсомольская правда
Кубань планирует привлекать инвестиции из Беларуси
Кубанское Агентство по привлечению инвестиций подписало соглашение о международном сотрудничестве.
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Фонд финансовой поддержки предпринимателей Республики Беларусь и Агентства по привлечению инвестиций Краснодарского края достигли договоренностей. На Форуме стран БРИКС+, который проходит в Санкт-Петербурге, было подписано соглашение о привлечении инвестиций на Кубань.
«Это первое соглашение нашего агентства по привлечению инвестиций с Фондом финансовой поддержки предпринимателей Республики Беларусь. Это еще один важный шаг для привлечения инвестиций в наш регион. За первый год работы агентству удалось взять на сопровождение 170 проектов и заключить 46 протоколов о намерениях», — рассказала первый замруководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности края Анастасия Шишмарева.
Для удобства бизнесменов, которые планируют инвестировать в развитие экономики Кубани, скоро будет запущено специальное приложение. Это позволит кубанскому Агентству по привлечению инвестиций выйти на новый уровень клиентоцентричности.