Главное
Палестино-израильский конфликт
08:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Кубань планирует привлекать инвестиции из Беларуси

Кубанское Агентство по привлечению инвестиций подписало соглашение о международном сотрудничестве.

Источник: пресс-службы администрации Краснодарского края

Фонд финансовой поддержки предпринимателей Республики Беларусь и Агентства по привлечению инвестиций Краснодарского края достигли договоренностей. На Форуме стран БРИКС+, который проходит в Санкт-Петербурге, было подписано соглашение о привлечении инвестиций на Кубань.

«Это первое соглашение нашего агентства по привлечению инвестиций с Фондом финансовой поддержки предпринимателей Республики Беларусь. Это еще один важный шаг для привлечения инвестиций в наш регион. За первый год работы агентству удалось взять на сопровождение 170 проектов и заключить 46 протоколов о намерениях», — рассказала первый замруководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности края Анастасия Шишмарева.

Для удобства бизнесменов, которые планируют инвестировать в развитие экономики Кубани, скоро будет запущено специальное приложение. Это позволит кубанскому Агентству по привлечению инвестиций выйти на новый уровень клиентоцентричности.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 14 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Стало известно, как будет дорожать коммуналка с 2024 года
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта