03:33 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Дальневосточное морское пароходство будет интегрировано в структуры «Росатома»
FESCO может стать единым логистическим оператором для северного завоза.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Перешедшее в собственность государства ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания Транспортной группы FESCO) будет интегрировано в структуры госкорпорации «Росатом». При этом FESCO с его компетенциями однозначно будет претендовать на статус единого оператора северного завоза, который должен будет начать работу с 1 января 2025 года, сообщает ИА PrimaMedia.
В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче акций ПАО «ДВМП» госкорпорации «Росатом» в качестве имущественного взноса РФ. Пакет общим объемом в 92,4% акций пароходства был изъят в пользу государства в январе 2023 года.
Председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов в интервью «Коммерсанту» (18+) рассказал об ожидаемой интеграции группы в состав госкорпорации, истории отношений с ней и планах развития FESCO.
«С учетом того, что “Росатом” является одной из наиболее эффективных структур экономики РФ — если мы говорим про госкорпорации, — и что в его ведении находится развитие Северного морского пути (СМП) и северного завоза, и что плюс к тому госкорпорация является акционером ГК “Дело”, которая обладает значительными портовыми мощностями и компетенциями в железнодорожной логистике, решение о передаче акций “Росатому” действительно является наиболее оптимальным и эффективным», — сообщил Северилов изданию.
Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.
FESCO принадлежит «Владивостокский морской торговый порт», интермодальный оператор «Феско интегрированный транспорт», оператор рефрижераторных контейнеров «Дальрефтранс», а также компании «Трансгарант» и «Феско Транс». Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.
— Каких-то инструкций от «Росатома» о дальнейшей деятельности мы пока не получали, но я уверен, что в ближайшее время поймем, как будем имплементированы внутрь госкорпорации и какую роль нам отведут. Мы намерены согласовать средне— и долгосрочную стратегию с госкорпорацией в ближайшее время", — сказал председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов.
В 2022 году FESCO заняла 35-е место в рейтинге крупнейших судоходных компаний мира. В 2023 году, с учетом увеличившейся вместимости флота, возможно, что группа поднимается в ТОП-30.
По словам Северилова, FESCO может стать единым логистическим оператором для северного завоза.
«Одна из проблем развития Северного морского пути (СМП) — это отсутствие судов ледового класса. Если проблема с ледоколами и газовозами находится, как я понимаю, в стадии решения, то с контейнеровозами и балкерами ситуация сложнее. Мы можем помочь в решении и этой задачи. Предполагаем также, что в рамках ранее изданного указа о создании единого логистического оператора для работы на СМП и в рамках северного завоза эту позицию могло бы занять ДВМП. Мы могли бы стать этим оператором», — пояснил председатель совета директоров FESCO.
— У нас нет сомнений, что СМП — абсолютно жизнеспособный проект, который не только будет на многие десятилетия значимым для России с геополитической точки зрения, но и станет экономически эффективным", — отметил Андрей Северилов.
Он уточнил, что группа продолжит увеличивать флот. Скорее всего, также приступит к формированию флота другого типа — будет покупать еще балкеры, спецфлот и, возможно, суда с ледовым классом для работы на СМП.