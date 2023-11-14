08:41 (мск), источник: МК.RU Омск
Омский горсовет решит, где повысить плату за гаражи
В омском горсовете 14 ноября пройдет заседание комитета по вопросам муниципальной собственности.
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Депутаты обсудят на нем изменение арендной платы за муниципальную землю под гаражами. Мэрия предлагает ввести дополнительный коэффициент, который будет зависеть от местоположения участка.
Город предлагают разделить на зоны высокой (коэффициент 1,3), повышенной (1,4), средней (1,2), низкой ценности и отдалённых районов (для последних двух коэффициент останется равным 1).
Как следует из пояснительной записки, дороже всего земля будет в центре, где она востребована больше всего. Стоимость аренды может подняться на 20, 30 или даже 40%.
Ранее мы писали, что омичи стали чаще покупать гаражи, в результате цена на этот вид недвижимости за год взлетела на 20%.
Также мы сообщали, что в Омске 50 тысяч гаражей объявили незаконными и подлежащими сносу.