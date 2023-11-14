08:04 (мск), источник: АиФ Новосибирск
Под Новосибирском сотрудники скорой заявили о сокращении зарплат до 30%
Медикам снизили доплаты за переработки и ночные вызовы.
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В поселке Верх-Тула в Новосибирском районе фельдшеры скорой помощи заявили, что им серьезно снизили зарплату. По их словам, получив квитки за сентябрь, некоторые из них не досчитались по 10−20 тысяч рублей. После этого они 2 месяца пытаются выяснить у руководства причины такого снижения. В итоге, не получив ответа, они записали обращение к председателю СК России Александру Бастрыкину.
По словам одного из фельдшеров, в августе прошлого года за одну ставку он получал примерно 53 тысячи рублей, в октябре этого года он получил 49 тысяч рублей за 1,5 ставки. Фельдшеры рассказали, что оклад у них остался тот же, но им существенно снизили доплаты за переработки, работу в одиночку и ночные выезды.
Сотрудники скорой заявили, что руководство не хочет идти с ними на контакт и встречаться. Также фельдшеры рассказали, что их обвиняли в том, что они не зарабатывают деньги для своей больницы. Кроме того, специалисты недовольны введением новой программы ЕДС (единая диспетчерская скорой). По их словам, она постоянно зависает и не работает. Фельдшеров обязали вводить в ЕДС данные всех карт, хотя в их обязанности это не входит.
Сотрудники скорой помощи в Верх-Туле переживают из-за последствий своего обращения к Бастрыкину и в СМИ.
Подстанция в Верх-Туле относится к Новосибирской районной больнице в Краснообске, но в приемной главврача от комментариев отказались, пишет НГС.