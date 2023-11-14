В Узбекистане планируют усилить защиту прав и интересов вкладчиков

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Центральный банк Узбекистана разработал и опубликовал для обсуждения проект закона «О гарантиях защиты банковских вкладов», сообщает Norma.
Цель законопроекта — регулирование отношений в сфере гарантирования вкладов в банках путем установления мер, направленных на обеспечение защиты прав и интересов вкладчиков и укрепление доверия населения к банковской системе.
«Проектом определяется система гарантирования вкладов, участие банков в ней, управление средствами системы, источники формирования средств гарантийного фонда и использование этих средств, финансирование дефицита гарантийного фонда», — говорится в сообщении.
Кроме того, законопроект предусматривает объекты поручительства, размер гарантированных вкладов и порядок выплаты возмещения по ним.
Определяются также размер компенсации, общие принципы выплаты компенсации, права вкладчиков.
Обсуждение законопроекта завершится 21 ноября.