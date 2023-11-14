Главное
Палестино-израильский конфликт
09:25 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

В Узбекистане планируют усилить защиту прав и интересов вкладчиков

Меры, направленные на обеспечение защиты прав и интересов вкладчиков, а также укрепление доверия населения к банковской системе, предусматривает вынесенный на обсуждение законопроект ЦБ.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Центральный банк Узбекистана разработал и опубликовал для обсуждения проект закона «О гарантиях защиты банковских вкладов», сообщает Norma.

Цель законопроекта — регулирование отношений в сфере гарантирования вкладов в банках путем установления мер, направленных на обеспечение защиты прав и интересов вкладчиков и укрепление доверия населения к банковской системе.

«Проектом определяется система гарантирования вкладов, участие банков в ней, управление средствами системы, источники формирования средств гарантийного фонда и использование этих средств, финансирование дефицита гарантийного фонда», — говорится в сообщении.

Кроме того, законопроект предусматривает объекты поручительства, размер гарантированных вкладов и порядок выплаты возмещения по ним.

Определяются также размер компенсации, общие принципы выплаты компенсации, права вкладчиков.

Обсуждение законопроекта завершится 21 ноября.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как выглядит место взрыва в Ташкенте — фото
Что известно о пострадавших в результате взрыва на складе в Ташкенте
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта