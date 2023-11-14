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10:03 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Беларусь будет поставлять технику в Магаданскую область

Российская сторона не только получит технику от белорусских производителей, но и будет обеспечена сервисным обслуживанием.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Власти Магаданской области подписали протокол о сотрудничестве с Гомельской областью, сообщил губернатор российского региона Сергей Носов.

«Документ предусматривает разнонаправленную работу, которая касается поставок и сервисного обслуживания в Магаданской области тяжелой, коммунальной и сельскохозяйственной техники, завоза продовольственных товаров, организации летнего отдыха и оздоровления для наших детей», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

В свою очередь председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко заверил, что «взаимодействие с субъектами Российской Федерации для нас является стратегическим направлением, особенно с регионами-партнерами».

Согласно информации Telegram-канала «Гомельщина официально», этим летом в Магадан была отправлена партия продукции предприятия «Мозырьсоль» общей массой 66 тонн. Гомельская область готова поставлять в российский регион весь перечень производимой продукции, включая продукты питания.

Иван Крупко пригласил своего магаданского коллегу посетить Гомельскую область, чтобы детально проработать направления будущего сотрудничества.

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