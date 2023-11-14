10:27 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Назначен главный по водоснабжению Ташкентской области
Предыдущий глава «Тошкент сув таъминоти» Нумон Аминов проработал на данной должности 9 месяцев.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Озоджон Норбоев назначен и. о. директора ООО «Тошкент сув таъминоти». Соответствующий приказ накануне подписал председатель правления АО «Узсувтаъминот».
До назначения О. Норбоев работал главным инженером — первым заместителем директора ООО «Тошкент сув таъминоти».
На этом посту он сменил Нумона Аминова, который возглавлял предприятие с февраля текущего года.