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10:27 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Назначен главный по водоснабжению Ташкентской области

Предыдущий глава «Тошкент сув таъминоти» Нумон Аминов проработал на данной должности 9 месяцев.

Источник: АО «Узсувтаъминот»

Озоджон Норбоев назначен и. о. директора ООО «Тошкент сув таъминоти». Соответствующий приказ накануне подписал председатель правления АО «Узсувтаъминот».

До назначения О. Норбоев работал главным инженером — первым заместителем директора ООО «Тошкент сув таъминоти».

На этом посту он сменил Нумона Аминова, который возглавлял предприятие с февраля текущего года.

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