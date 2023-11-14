11:43 (мск), источник: Комсомольская правда
Тарифы на ЖКХ в Волгоградской области вырастут на 9,8% в 2024 году
Правительство установило предельный индекс роста тарифов ЖКХ на 2024 год.
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Правительство России утвердило предельные индексы роста коммунальных тарифов на 2024 −2028 год по регионам. Согласно документу, в Волгоградской области плата за ЖКХ во втором полугодии 2024 года подорожает на 9,8%, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Так, в первом полугодии 2024 года тарифы на коммунальные услуги — электроэнергию, холодную и горячую воду, водоотведение, тепло — останутся на прежнем уровне.
При этом у региона есть возможность повысить верхнюю планку. Правительство также установило предельно допустимые отклонения по отдельным муниципалитетам региона. Для Волгоградской области это еще 2% сверх предельного индекса. Воспользуются ли им местные власти, пока не решено.
Напомним, перед этим тарифы на коммуналку в стране поднимали в 2022 году, зато дважды. В Волгоградской области плата за ресурсы выросла с 1 июля 2022 года на 4−5%, с декабря 2022-го — еще на 9%. Дополнительным индексом тогда не воспользовались. При этом тарифы для населения установили ниже реальной цены коммунальных ресурсов, компенсируя миллиардную разницу ресурсоснабжающим организациям из регионального бюджета.
Волгоградцы, у которых плата за ЖКХ съедает 22% и более от семейного дохода, также могут получить субсидию.