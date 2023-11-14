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11:24 (мск), источник: Коммерсантъ

На украшение Ростова к Новому году потратят 59 млн рублей

Из бюджета Ростова потратят 59 млн руб. на оформление улиц к Новому году. Об этом сообщает управление наружной рекламой администрации города на своей официальной странице во «ВКонтакте».

В оформлении Ростова будут использованы как новые, так и закупленные в прошлых годах композиции — световые деревья, деревянные игрушки, арки.

«Новыми световыми элементами будут оформлены два моста. Впервые Ворошиловский мост украсят световые консоли высотой около шести метров и подвесные гирлянды протяженностью около 4 км. Такая же иллюминация появится на мосту на проспекте Стачки», — говорится в сообщении.

У парка Горького и на площади Советов установят новогодние ели высотой по 21 м. На площади Советов также установят световые арки «Двойная снежинка». В переулке Соборном и на Театральной площади будет установлена световая арка «2024». Покровский сквер украсят арками с хвоей и деревянными игрушками.

Кристина Федичкина.

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